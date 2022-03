அது என்ன ஜாலியோ ஜிம்கானா?... இந்த பாட்டு வரிக்குள்ள இவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியாம போச்சே!

சென்னை : பீஸ்ட் செகண்ட் சிங்கிளாக வெளியிடப்பட்டுள்ள ஜாலியோ ஜிம்கானா பாடலை வைத்து இணையத்தில் மிகப் பெரிய ஆராய்ச்சி நடத்தி வருகிறார்கள். போகிற போக்கை பார்த்தால் இந்த ஆராய்ச்சியில் டாக்டர் பட்டமே வாங்கி விடுவார்கள் போல தெரிகிறது. அந்த அளவிற்கு தீவிர ஆராய்ச்சி நடக்கிறது.

விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படத்தின் செகண்ட் சிங்கிளான ஜாலியோ ஜிம்கானா பாடலின் லிரிக்கல் வீடியோ மார்ச் 19 ம் தேதி வெளியிடப்பட்டது. அனிருத் இசையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த பாடலை விஜய் தனது சொந்த குரலில் பாடி உள்ளார். இந்த பாடலை கு.கார்த்திக் என்பவர் எழுதி உள்ளார்.

English summary

Netizens search the meaning of Jolly oh Gymkhana song lyrics from Beast. Many of them found lots of meanings for this lyrics. Jolly oh gymkhana line was not a new one for tamil cinema. This lines are already in old songs also.