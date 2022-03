பீஸ்ட் ரிலீஸ் தேதி எப்போ தான்ப்பா சொல்வீங்க...குமுறும் ரசிகர்கள்

சென்னை : விடாமல் அப்டேட் கேட்டு வலிமை படம் ரிலீசாகி விட்டது. வலிமைக்கு பிறகு பீஸ்ட் படத்திற்கு விடாமல் அப்டேட் கேட்க துவங்கி உள்ளனர் ரசிகர்கள். மற்ற டாப் ஸ்டார்களின் படங்கள், மெகா பட்ஜெட் படங்கள் தொடர்ந்து ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்து வரும் நிலையில் சன் பிக்சர்ஸ் இதுவரை பீஸ்ட் ரிலீஸ் தேதியை அறிவிக்கவில்லை.

சமீபத்தில் சன் பிக்சர்ஸ் வெளியிட்ட போஸ்டரில், பீஸ்ட் 2022ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் உலகம் முழுவதும் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் எந்த தேதியில் ரிலீஸ் என்பதை மட்டும் சொல்லவில்லை. இதனால் விஜய் ரசிகர்கள் செம கடுப்பாகி உள்ளனர்.

Beast team planned to announce after when censore board clearence.Censor clearance will come next few days. After that Beast team officially announced the release date with motion poster or special video.