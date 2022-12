இதுவரை விஜய் நம்பர் 1... அப்போ இனி சிவகார்த்திகேயனா..?: தில் ராஜூவின் அடுத்த ஸ்கெட்ச் இதுதானா?

சென்னை: தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவர் தில் ராஜூ.

விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் மூலம் முதன்முறையாக தமிழில் திரைப்படம் தயாரித்துள்ளார் தில் ராஜூ.

கோலிவுட்டில் விஜய் தான் நம்பர் 1 நடிகர் என பஞ்சாயத்தைக் கூட்டிய தில் ராஜூ, மீண்டும் ஒரு தமிழ்ப் படம் தயாரிக்க உள்ளாராம்.

விஜய்யை தொடர்ந்து தமிழில் முன்னணி நடிகராக கலக்கி வரும் சிவகார்த்திகேயனுடன் கூட்டணி வைக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அய்யய்யோ நான் அப்படியெல்லாம் சொல்லல.. வெடித்த நம்பர் ஒன் சர்ச்சை.. தில் ராஜு அந்தர் பல்டி!

English summary

Vijay starring Varisu film is produced by Telugu producer Dil Raju. He is said to be making a film in Tamil again. It has been reported that Sivakarthikeyan may play the hero role in this film.