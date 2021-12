மறைந்த மனைவிக்கு திருமணநாள் வாழ்த்து...அருண்ராஜா காமராஜ் உருக்கம்!

சென்னை : இயக்குனரும் நடிகருமான அருண் ராஜா காமராஜ் மறைந்த தனது மனைவிக்கு திருமணநாள் வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார்.

சமீபத்தில் அவரது மனைவி உடல் நலக்குறைவால் காலமானார்.

இந்நிலையில் மறைந்த தனது மனைவிக்கு திருமண நாள் வாழ்த்துக்களை அருண்ராஜா பகிர்ந்துள்ளது அனைவரையும் வேதனைக்கு உள்ளாக்கி உள்ளது.

English summary

Director and actor Arun Raja Kamaraj shares wedding greetings to his late wife which has caused pain to everyone. Because recently his wife passed away due to Corona infection.