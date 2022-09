ரஜினி ஆசைப்பட்ட பெரிய பழுவேட்டரையர் கேரக்டர்… பாரதிராஜா டிக் செய்தது இந்த வில்லன் நடிகரை தான்

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் பெரிய பழுவேட்டரையர் கேரக்டரில் சரத்குமார் நடித்துள்ளார்.

பொன்னியின் செல்வன் ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய ரஜினி பெரிய பழுவேட்டரையர் கேரக்டரில் நடிக்க விருப்பம் இருந்ததாகக் கூறினார்.

பெரிய பழுவேட்டரையர் கேரக்டரில் நடிக்க இவர் தான் சரியாக இருப்பார் என வில்லன் நடிகர் ஒருவரை இயக்குநர் பாரதிராஜா குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Mani Ratnam directed Ponniyin Selvan film will hit the theaters on the 30th. In this film, Sarathkumar is playing the character of Periya Pazhuvettaraiyar. Director Bharathiraja said that actor Napoleon would be perfect for the character of the Periya Pazhuvettaraiyar that Rajini wanted to play.