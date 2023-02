தமிழில் அறிமுகமாகும் மயிலு மகள் ஜான்வி கபூர்... ஹீரோ யார் தெரியுமா?

சென்னை : நடிகை ஸ்ரீதேவியின் மகள் ஜான்வி கபூர் விரைவில் தமிழில் கதாநாயகியாக அறிமுகமாக உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

2010ம் ஆண்டு லிங்குசாமி இயக்கத்தில் வெளியானத் திரைப்படம் பையா. இதில், கார்த்தி, தமன்னா, மிலின்ட் சோமன், சோனியா தீப்தி,ஜெகன் ஆகியோர் நடித்திருந்தனர்.

அழகான காதல் கதையைக் கொண்ட இப்படத்தில் கார்த்தி, தமன்னாவுக்கு இடையேயான கெமிஸ்ட்ரியும் சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகி இருந்தது.

English summary

Director Lingusamy is one of the well known directors of Kollywood. Director has approached Arya and Jhanvi Kapoor to play the lead roles in the film Paiyaa 2