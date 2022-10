தளபதி 67 வில்லன் ரேஸில் மிஷ்கின்... திடீரென விஜய்யுடன் நெருக்கம் காட்டும் பின்னணி என்ன?

சென்னை: விஜய் நடித்து வரும் வாரிசு திரைப்படம் வரும் பொங்கல் வெளியீடாக திரைக்கு வருகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் 'தளபதி 67' படத்தில் விஜய் நடிக்கவுள்ளார்.

தளபதி 67 படத்தில் விஜய்க்கு வில்லனாக இயக்குநர் மிஷ்கின் நடிக்கவுள்ளதாகவும், அதன் பின்னணியில் இன்னொரு முக்கியமான காரணம் இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

யாரு சாமி இவன்?” ரஜினி வீட்டு முன்பு ரசிகர் செய்த அட்ராசிட்டி

English summary

Vijay will next be seen in Lokesh Kanagaraj's 'Thalapati 67'. It has been reported that Mysskin will play the villain for Vijay in this film. Also, Mysskin is reportedly planning to direct a spy thriller film starring Vijay.