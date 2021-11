டாக்டர் படம் 100 கோடி வசூலை குவிக்க இவங்க தான் காரணம்.. லிஸ்ட் போட்டு நன்றி சொன்ன நெல்சன்!

சென்னை: சிவகார்த்திகேயனின் டாக்டர் திரைப்படம் 100 கோடி ரூபாய் வசூலை தியேட்டர்களில் குவித்து இருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வெற்றியை கொடுத்த ரசிகர்களுக்கு சிவகார்த்திகேயன் நன்றி தெரிவித்த நிலையில், படத்தை இயக்கிய இயக்குநர் நெல்சன் தற்போது ஒரு பெரிய பட்டியலை வெளியிட்டு நன்றி கூறியுள்ளார்.

இந்த படத்தை நம்பி நடித்த சிவகார்த்திகேயன் முதல் படத்தை திரையரங்குகளுக்கு குடும்பத்துடன் சென்று பார்த்து ஹிட்டாக்கிய ரசிகர்கள் வரை அனைவருக்கும் நெல்சன் நன்றி கூறியுள்ளார்.

English summary

Director Nelson thanks to all who making Doctor movie into a 100 crore club via his latest twitter post. Sivakarthikeyan’s Doctor movie will telecast in Sun Tv on this Diwali.