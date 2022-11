முதல்ல அப்பாவுக்கு விருந்து வைங்க விஜய்.. வாரிசு சர்ச்சை.. பரபரப்பை கிளப்பிய இயக்குநர் பேச்சு!

சென்னை: ரசிக மன்ற நிர்வாகிகளுக்கு கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடிகர் விஜய் பனையூரில் பிரியாணி விருந்து வைத்தது பெரிய பேசு பொருளாக மாறியுள்ளது.

இதுதொடர்பாக தனியார் தொலைக்காட்சியில் நடந்த விவாதத்தில் இயக்குநர் பிரவீன் காந்தி நடிகர் விஜய்க்கு வைத்த கோரிக்கை சோஷியல் மீடியாவில் புதிய சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

ரசிகர்களுக்கு விருந்து வைப்பது இருக்கட்டும் முதலில் அப்பாவுக்கு மரியாதை செலுத்துங்க விஜய் எனக் கூறியுள்ளார் இயக்குநர் பிரவீன் காந்தி.

செய்தியாளர்களை கடத்தினார்களா விஜய் மக்கள் மன்ற நிர்வாகிகள்? ப்ளூ சட்டை மாறன் போட்ட ட்வீட்

English summary

Director Praveen Gandhi says, First Vijay will treat his own Father in a good manner at the recent debate show video makes Vijay fans angry and Ajith fans shared the video and trolls Vijay will change the Varisu title.