29 தயாரிப்பாளர்கள் நிராகரித்த கதை.. உருக்கமாக பேசிய எஸ்.ஏ.சி .. கண்கலங்கிய ரசிகர்கள்!

சென்னை : 80களில் தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குநகராக திகழ்ந்தவர் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர். நடிகர் விஜய்யின் தந்தையுமான இவர் சமீப காலமாக 'யார் இந்த எஸ்.ஏ.சி'.என்ற பெயரில் தனியாக யூடியூப் சேனல் ஒன்றை தொடங்கியுள்ளார்.

இதில் தனது வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் வாழ்க்கையில் நடந்த சுவாரஸ்யமான சம்பவங்களை பகிர்ந்து வருகிறார்.

அந்த வகையில் தனது முதல் படமான சட்டம் ஒரு இருட்டறை திரைப்படம் வெளிவர தான் பட்ட கஷ்டத்தை மனம் திறந்து கூறியுள்ளார்.

பிரபல நம்பர் நடிகையின் மார்க்கெட் காலியாகிறதா?: புதிய ரூட்டில் கோலிவுட்டை குறிவைக்கும் தமன்னா

English summary

S. A. Chandrasekar is an Indian film Director, Producer, Writer and Actor who primarily works within Kollywood. Cha Chandrasekhar opens up about his first film Khattan Or Uturara.