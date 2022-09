பொன்னியின் செல்வன் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் இந்தியன் 2 அப்டேட் கொடுத்த இயக்குநர் ஷங்கர்

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் ஆடியோர், ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழா நேற்று நடைபெற்றது.

இந்த விழாவில் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் ஆகியோருடன் இயக்குநர் ஷங்கரும் கலந்துகொண்டார்.

பொன்னியின் செல்வன் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய ஷங்கர், இந்தியன் 2 படம் குறித்து அப்டேட் கொடுத்துள்ளார்.

English summary

Ponniyin Selvan trailer launch was held in Chennai yesterday. Director Shankar attended the event. Then he gave an update about the shooting of the Indian 2 movie