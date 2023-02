TP Gajendran: அந்த பட்ஜெட் பத்மநாபனை மறக்க முடியுமா? டி.பி. கஜேந்திரனின் கலகலப்பான திரைப் பயணம்!

சென்னை: குடும்பங்கள் கொண்டாடும் வெற்றி என சமீப காலமாக காமெடியும் செட்டாகாமல் கதையும் செட்டாகாமல் சில இயக்குநர்கள் படங்களை கொடுத்து வருகின்றனர். ஆனால், உண்மையிலேயே குடும்பங்கள் கொண்டாடும் வெற்றிப் படங்களை கொடுத்து அசத்தியவர் டி.பி. கஜேந்திரன் தான். அவரது மறைவு ஒட்டுமொத்த தமிழ் திரையுலகிற்கும் ரசிகர்களுக்கும் பேரிழப்பாக மாறி உள்ளது.

உயரத்தை விட உள்ளம் பெரியதென்று தனது அறிவால் 1988ம் ஆண்டு வீடு மனைவி மக்கள் படத்தை இயக்கி இயக்குநராக அறிமுகமானாவர் டி.பி. கஜேந்திரன்.

இயக்குநர் விசு மற்றும் மோகன் காந்தி ராமன் உள்ளிட்ட இயக்குநர்களிடம் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றிய இவர் மினிமம் பட்ஜெட்டில் தயாரிப்பாளருக்கு டார்ச்சர் கொடுக்காமல் வெற்றிப் படங்களை எடுப்பது எப்படி என்கிற பாடத்தையே தமிழ் சினிமாவுக்கு கற்றுக் கொடுத்தவர் என்றே சொல்லலாம்.

திரையுலகில் அடுத்தடுத்து சோகம்... இயக்குநர் டிபி கஜேந்திரன் மறைவு... சோகத்தில் ரசிகர்கள்!

