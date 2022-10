தலைவர் என்றால் எப்படி இருக்க வேண்டும் தெரியுமா? ஜி.பி.முத்துவிடம் கோபித்துக் கொண்ட பிக்பாஸ்

தலைவர் என்றால் எப்படி இருக்க வேண்டும் தெரியுமா என ஜிபி.முத்துவிற்கு பிக்பாஸ் பெரிய அறிவுரை கூறினார். தலைவராக முன்னுதாரணமாக இருக்கவேண்டும் என அறிவுறுத்தினார்.

ஜி.பி.முத்து தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் அவர் தலைவராக செயல்படாமல் அவரவர்கள் இஷ்டப்படி செயல்படுவதை தட்டிக் கேட்காதவராக இருக்கிறார்.

மைக்கை மாட்டாமல் இருப்பது, தூங்குவது என ஹவுஸ்மேட்ஸ்கள் செயல்படுவதை ஜி.பி.முத்து கேட்கவில்லை என பிக்பாஸ் கோபித்துக்கொண்டார்.

23 வயது இளம் பெண்ணை இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்ட நடிகர் பப்லு.. தீயாய் பரவும் புகைப்படம்!

English summary

Bigg Boss gave great advice to GP Muthu that he knows how to be a leader. He advised to set an example as a leader. While GP Muthu has been chosen as the leader, he does not act as a leader and does not act as leader. Bigg Boss was angry that GP Muthu did not listen to the housemates' actions like not wearing the mic and sleep in the day time.