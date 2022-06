திருமணம் முடிந்தது...நயன்தாரா–விக்னேஷ் சிவன் ஹனிமூனுக்கு எங்க போறாங்க தெரியுமா?

சென்னை : திருமணம் பிரம்மாண்டமாக நடந்து முடிந்து விட்டது. அடுத்ததாக ஹனிமூனுக்கு விக்னேஷ் சிவன் மற்றும் நயன்தாரா எங்கே போக போகிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ள பலரும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

அனைவரும் ஆவலாக எதிர்பார்த்து காத்திருந்த நடிகை நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் திருமணம் இன்று மகாபலிபுரத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. பல்வேறு கோயில்களைச் சேர்ந்த 20 புரோகிதர்கள் வேத மந்திரங்கள் ஓத, மங்கள வாத்தியம் முழங்க காலை 8.10 மணிக்கு நயன்தாரா கழுத்தில் தாலி கட்டினார் விக்னேஷ் சிவன்.

ரஜினி, ஷாருக்கான், விஜய், கார்த்தி, சரத்குமார், அட்லி, மணிரத்னம், கேஎஸ் ரவிக்குமார் உள்ளிட்ட திரை பிரபலங்கள் பலர் கலந்து கொண்டு நயன்தாரா மற்றும் விக்னேஷ் சிவனை வாழ்த்தினர். ரசிகர்கள், பிரபலங்கள் பலரும் சோஷியல் மீடியாவில் வாழ்த்து கூறி வருகின்றனர்.

English summary

According to latest sources, Nayanthara and Vignesh Shivan had no plan about honeymoon. Now the couple working in almost 6 projects. So they planned to focus on their ongoing projects. Vignesh shivan to direct Ajith's AK 62. Nayanthara now working in Jawan, Pattu. Initial talks are going on with Nayanthara for AK 62.