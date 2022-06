கல்யாணத்தை நடத்தி வைத்தவர்களுக்கு இவ்வளவு சம்பளமா...அசர வைத்த நயன் – விக்கி ஜோடி

சென்னை : நடிகை நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் திருமணம் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது என அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால் தற்போது வரை இவர்களின் திருமணம் தொடர்பான பல தகவல்கள் வெளியாகி ஆச்சரியப்பட வைத்து வருகின்றன.

நானும் ரெளடி தான் படத்தில் பணியாற்றிய போது காதலிக்க துவங்கிய நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் ஜோடி, கடந்த 7 வருடங்களாக காதலித்து வந்தனர். இவர்களின் திருமணம் எப்போதும் நடக்கும் என அனைவரும் ஆர்வமாக எதிர்பார்த்து வந்தனர்.

ஜுன் 9 ம் தேதி நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் திருமணம் நடைபெற்றது. இதில் விஐபி.,க்கள், குடும்ப உறுப்பினர்கள் என 200 பேர் மட்டுமே கலந்து கொண்டனர். பலத்த பாதுகாப்புடன். பல கட்டுப்பாடுகளுடன் இவர்களின் திருமணம் நடத்தப்பட்டது.

English summary

According to latest sources, priests who conduct Nayanthara and Vignesh shivan marriage got 5 lakhs salary for their job. Only 5 priests are conduction this marriage ceremony. They got 5 lakhs each. Totally 25 lakhs paid for priests as salary.