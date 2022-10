தனுஷ்தான் அடுத்த சிவாஜி, கமல் என்ற கருத்திற்கு நானே வருவேன் தயாரிப்பாளர் தானு தந்த பதில் தெரியுமா?

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் என்ற மிகப்பெரிய படம் வந்தாலும் விடுமுறை நாட்களை முன்னிட்டு அதனுடன் வந்த திரைப்படம்தான் நானே வருவேன்.

தயாரிப்பாளர் தானு நினைத்தது போலவே விடுமுறை நாட்கள் என்பதால் இரண்டு படங்களையும் பார்க்க மக்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில் இந்த படம் குறித்து பல சுவாரசியமான தகவல்களை தானு ஒரு பேட்டியில் கூறி இருக்கிறார்.

English summary

Even if Ponniyin's Selvan is the biggest film, People are showing interest to watch both the films as they are holidays says producer thanu. Same time has told many interesting information about this film in an interview.