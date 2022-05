நடிகர் விவேக் பெயரில் சாலை...இப்படி தான் வந்தது...முழு சம்பவத்தை நெகிழ்ச்சியுடன் சொன்ன பிரபலம்

சென்னை : மறைந்த நடிகர் விவேக்கின் வீடு அமைந்துள்ள தெருவிற்கு சின்ன கலைவாணர் விவேக் சாலை என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இது எப்படி வந்தது, இதற்கு பின்னால் உள்ள கதை என்ன என்பது பற்றி விவேக்கின் நெருங்கிய நண்பரான சினிமா பிரபலம் தனது கடிதத்தில் எழுதி உள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவின் சின்ன கலைவாணர் என அனைவராலும் புகழப்பட்ட நடிகர் விவேக், கடந்த ஆண்டு மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார். இந்நிலையில் விவேக்கின் மனைவி சமீபத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து, தனது கணவர் விவேக்கின் நினைவாக தங்களின் தெருவுக்கு விவேக் பெயரை வைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தார்.

தெருவுக்கு விவேக் பெயர்... கோரிக்கையை ஏற்ற முதல்வர்.... தகவல் வெளியிட்ட அமைச்சர்

English summary

Poochi Murugan revealed the real story behind the formation of Chinna Kalaivanar Vivek road. He wrote a detail story in his recent emotional letter. And he also added a thanks to tamilnadu Chief minister.