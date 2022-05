திருப்பதியில் திருமணம் செய்யாதது ஏன்?..நயன்தாரா திடீர் முடிவுக்கு என்ன காரணம்

சென்னை : கோலிவுட்டின் செம டிரெண்டிங்கான காதல் ஜோடி என்றால், அது லேடி சூப்பர்ஸ்டார் நயன்தாராவும், விக்னேஷ் சிவனும் தான். இவர்கள் சோஷியல் மீடியாவில் என்ன போஸ்ட் பதிவிட்டாலும் சரி, இவர்களை பற்றி என்ன தகவல் வெளி வந்தாலும் சரி உடனடியாக அது டிரெண்டிங் ஆகி விடும்.

Nayanthara VigneshShivan Marriage ... திருப்பதியில் இல்லையா? | FilmibeatTamil #Celebrity

நயன்தாராவும், விக்னேஷ் சிவனும் முதல் முறையாக நானும் ரவுடி தான் படத்தில் ஒன்றாக இணைந்து பணியாற்றினர். அந்த படத்தின் போதே இருவருக்கும் காதல் ஏற்பட்டது. கடந்த 6 வருடங்களாக காதலித்து வரும் இந்த ஜோடி, கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஒரே வீட்டில் ஒன்றாக வசித்து வருகிறார்கள்.

English summary

Nayanthara and Vignesh Shivan changed the marriage venue from Tirupathi to Mahabalipuram resort. According to sources, it will be low hey in presence of close friends and family members followed by lavish wedding reception in Chennai.