மற்றதை விடுங்க...வாரிசு படத்தில் பிரவு – குஷ்பு சேர்ந்து நடிக்கிறாங்க...இதை கவனிச்சீங்களா?

சென்னை : விக்ரம் பட வசூல் கொண்டாட்டம், வாரிசு அப்டேட், ஜெயிலர் அப்டேட் போன்றவற்றை தான் இன்று ரசிகர்கள் அதிகம் பேசி வருகிறார்கள். இதில் விஜய் நடிக்கும் வாரிசு படம் அதிகம் ட்ரோல் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கத்தில் விஜய் நடித்து வரும் 66வது படத்தின் 3 போஸ்டர்கள் மற்றும் டைட்டிலை விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, படக்குழு சமீபத்தில் வெளியிட்டது. இவற்றை கொண்டாடிய ரசிகர்களை விட, ட்ரோல் செய்தவர்கள் தான் அதிகம்.

ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர் கபாலி பட காப்பி, ஓட்டோ விளம்பர காப்பி, கண் ஆஸ்பத்திரி பேக்கிரவுண்ட், செகண்ட் லுக் சந்திரமுகி காப்பி என பலரும் பல விஷயங்களை கூறினர். அதுமட்டுமில்லாமல் டைட்டில், ஃபர்ஸ்ட்லுக்கை வைத்து படத்தின் கதையை சொல்லி, இது பிரெஞ்ச் மொழி படத்தின் காப்பி என்று கூட சொன்னார்கள்.

English summary

Varisu team already confirmed that Prabhu play a vital role in this movie. In recent pics confirmed Kushboo also teamed up in Varisu movie team. So after 27 years, tamil cinema's evergreen on screen Prabhu - Kushboo pair to reunite in Vijay's Varisu. Now 90s kids are so happy to see this pair again in big screens.