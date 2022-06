விஜய்யோட பர்த்டே பாட்டி போட்டோஸ் பார்க்கணுமா...வாரிசு நடிகை சொன்ன செம தகவல்

சென்னை : விஜய்யின் 48 வது பிறந்தநாள் ஜுன் 22 ம் தேதி கொண்டாடப்பட்டது. ரசிகர்கள், திரை பிரபலங்கள் என பலரும் விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர். திரை பிரபலங்கள் பலர் விஜய்யுடன் எடுத்துக் கொண்ட போட்டோக்கள், இதுவரை யாரும் பார்க்காத போட்டோக்களை வெளியிட்டனர்.

விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவர் தற்போது நடித்து வரும் வாரிசு படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்லுக், செகண்ட் லுக் மற்றும் மூன்றாவது லுக்கை படக்குழு வெளியிட்டது. படத்தின் டைட்டிலும் வெளியிடப்பட்டது.

விஜய்யின் வாரிசு படத்தின் போஸ்டர்களை ரசிகர்கள் கொண்டாடினர். அதே சமயம் மற்றொரு புறம் இதை மற்ற படங்களின் காப்பி என சொல்லி ட்ரோல் செய்து வந்தனர்.

'’பீஸ்ட்’’ படத்திற்கு பிறகு.. வாரிசு படத்திற்காக விஜய் வாங்கிய சம்பளம்.. எவ்வளவு தெரியுமா?

English summary

Actress Sangeetha Krish tweeted that everyone asked Vijay's birthday party photos and videos. But not permitted to release now. Coming days we will released that with Varisu Vijay's permission. Fans excited to see this good news and thanked for this info.