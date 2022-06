எந்த வதந்தியையும் நம்பாதீங்க.. போயிட்டு சூப்பரா திரும்பி வருவேன்.. டி ராஜேந்தர் பேட்டி!

சென்னை: மேல் சிகிச்சைக்காக நடிகர் டி.. ராஜேந்தர் சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து அமெரிக்கா புறப்பட்டார்.

விமான நிலையத்திற்குள் செல்வதற்கு முன்பாக சற்று முன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேட்டியளித்த டி. ராஜேந்தர் தன்னைப் பற்றி உலாவும் எந்தவொரு தவறான வதந்தியையும் நம்ப வேண்டாம் என்றும் தான் நலமுடன் சிகிச்சை முடிந்து மீண்டும் வந்து உங்களை சந்திப்பேன் எனக் கூறியுள்ளார்.

நடிகர் சிம்பு வெளிநாட்டில் தனது அப்பாவின் சிகிச்சைக்கான பண்களை மேற்கொள்ள 10 நாட்களுக்கு முன்பாகவே அமெரிக்கா சென்றதையும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அமெரிக்காவுக்கு சிகிச்சைக்காக செல்லும் டி. ராஜேந்தர்.. நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்த கமல்!

English summary

“Don’t Believe any fake rumours about me and my health” – Actor and Director T Rajendar at Chennai Airport before he leaves India and goes treatment to America.