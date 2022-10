தப்பா போர்ட்ரே பண்ணாதீங்க கமல்.. ஆயிஷாவின் ஆணவப் பேச்சு.. ஒரேயடியாய் அழ விட்ட கமல்!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ஹோஸ்ட்டான கமல்ஹாசனையே கடுப்பாக்கி விட்டார் பிக் பாஸ் போட்டியாளர் ஆயிஷா.

ஒரு முறைக்கு பல முறை குறும்படம் போட்டுக் காட்டியும் தன் மீது தவறே இல்லை என்பது போல ஆயிஷா பேசியதும், மலையாளத்தில் ஷெரினாவுடன் ஜோடி போட்டு ரகசியங்கள் பேசி விட்டு ரச்சிதா விஷயத்தில் ஒன்றுமே செய்யாதது போல நடித்த நிலையில், கமல் அந்த பிரச்சனையை கையில் எடுத்தார்.

உடனடியாக உலகிலேயே தன்னை போல அப்பாவி இல்லை என்பது போல நடித்து என்னை அப்படி தப்பா போர்ட்ரே பண்ணாதீங்க கமல் சார் என ஆயிஷா சொன்னதும் கமல் செம டென்ஷனாகி விட்டார்.

நேற்று சமந்தா.. இன்று மஞ்சு வாரியர்.. டப்பிங்கில் பிசியான ஹீரோயின்கள்.. துணிவு மாஸ் அப்டேட்!

English summary

Don't portray me like that; Ayesha's over attitude against Kamal Haasan shocks fans. Kamal Haasan continuosly slams Ayesha for her wrong game and she started crying in the whole episode.