பொன்னியின் செல்வம் படத்தை திரையிடாதே..கனடா தியேட்டர் உரிமையாளர்களுக்கு மிரட்டல்

பொன்னியின் செல்வன் படம் செப்-30 உலகம் முழுவதும் வெளியாகிறது. இந்தியர்கள் அதிகம் வசிக்கும் நாடான கனடாவிலும் வெளியாகிறது.

பொன்னியின் செல்வனை கனடாவில் திரையிடக்கூடாது என பகீரங்கமாக தியேட்டர் உரிமையாளர்களுக்கு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

படத்தை வெளியிட்டால் திரைகளை கிழிப்போம், தியேட்டருக்கும் விஷ்வாயுவை செலுத்துவோம் என மிரட்டலில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Ponniyin Selvan Box Office Prediction: முதல் நாளே உலகளவில் 100 கோடி வசூலை தொடுமா பொன்னியின் செல்வன்?

English summary

Ponniyin Selvan Movie is releasing worldwide on Sep-30. It is also released in Canada, a country with a large population of Indians. Theatre owners have been openly threatened not to screen Ponni'yin Selvan Movie in Canada and London. The threat says that if the film is released, the screens will be torn down and the theatre will be poisoned