அடேங்கப்பா.. பிக் பாஸ் சீசன் 5 வீடு எப்படி இருக்கு பாருங்க.. இத்தனை சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணியிருக்காங்களே!

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 5 ஆரம்பிச்சாச்சுங்க.. நள்ளிரவு முழுக்க பிக் பாஸ் கிராண்ட் லான்ச் ஷூட்டிங் நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில், பிக் பாஸ் வீட்டின் பிரத்யேக புகைப்படங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்த முறை அதிக மர வேலைப்பாடுகள் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருப்பதை காண முடிகிறது.

ஆர்யாவை ஆட்டிப் படைக்கும் அசுரப் பேய்... அரண்மனை 3!

இதுவரை நடந்து முடிந்த 4 சீசன்களிலும் பிக் பாஸ் வீடு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருப்பீங்க.. இந்த சீசன் பிக் பாஸ் வீடு எப்படி இருக்குன்னு வாங்க பார்க்கலாம்.

English summary

Bigg Boss Tamil 5 season house exclusive pictures out now. This time new design and many more changes done in the house for 18 contestants, who stayed this house for another 100 days.