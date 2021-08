“அண்ணாத்த“ லேட்டஸ்ட் அப்டேட்… ரஜினியுடன் இணைந்த பிரபல இயக்குனரின் தம்பி.. !

சென்னை : அண்ணாத்த படத்தில் பிரபல நடிகரும், இயக்குநர் சிவாவின் தம்பியுமான பாலா முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கிறார்.

இவர், அன்பு, காதல் கிசு கிசு, மஞ்சள் வெயில் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார்.

அதே போல, மலையாளத்திலும் ஏராளமான படங்களில் ஹீரோவாக நடித்துள்ளார்.

English summary

Annathe will be a Diwali release, to hit theatres on November 4. The music of the movie is composed by D. Imman. Actor Bala playing the lead role in the Annathe.