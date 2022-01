பணப்பெட்டியுடன் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்த பிரபலம்... அடுத்து என்ன நடக்கும் ?

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி 90 நாட்களை கடந்து விட்டது. இறுதிப் போட்டிக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ளது. 18 போட்டியாளர்களுடன் துவங்கப்பட்ட இந்த ஷோவில் தற்போது 7 பேர் மட்டும் உள்ளனர்.

நேற்று ஓப்பன் நாமினேஷன் நடத்தப்பட்டு, வழக்கம் போல் அனைவரையும் நாமினேட் செய்தார் பிக்பாஸ். டிக்கெட் டு ஃபினாலேவை வென்று நேரடியாக இறுதிப் போட்டிக்கு சென்று விட்டதால் அமீர் மட்டும் நாமினேட் செய்யப்படவில்லை.

கார்த்தி இரட்டை வேடத்தில் நடிக்கும் சர்தார் படத்தின் அடுத்தகட்ட படப்பிடிப்பு குறித்த முக்கிய அப்டேட்

English summary

In bigg boss tamil season 5 second promo for today episode, Sarathkumar enter into the bigg boss house with cash box. He talks with bigg boss contestants and adviced to think carfully and smart. fans eagerly waiting to see who will walked out with this case box.