பொன்னியின் செல்வன் படம் போல் தமிழில் புகழ்பெற்ற சரித்திர, புராண படங்கள்

பொன்னியின் செல்வன் படம் நவீன தொழில் நுட்பங்களோடு வெளிவந்துள்ளது.

இதற்கு முன்னர் தொழில் நுட்ப வசதி இல்லாத காலகட்டத்தில் வெளியாகி சக்கை போடுபோட்ட சரித்திர, புராண படங்கள் பல வந்துள்ளது.

1950 களில் தமிழ் சினிமா புதிய அவதாரமெடுத்தது. சரித்திர, புராண கதைகள் நாடக மேடையிலிருந்து வெள்ளித்திரைக்கு மாறியது.

புராண, இதிகாசம், வரலாற்று நிகழ்வுகளை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்ட படங்கள் மக்களிடம் வரவேற்பை பெற்றது.

எம்ஜிஆர் முதல் கமல், ரஜினி வரை நடிக்க ஆசைப்பட்ட பொன்னியின் செல்வன் படம் தற்போது மணிரத்னம் இயக்கத்தில் வெளியாகியுள்ளது. கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் நாவலை தழுவி பொன்னியின் செல்வன் வரும் செப்.30 வெளியாக உள்ளது. இந்தப்படம் பலரது கனவுப்படம் எம்ஜிஆரே ஆசைப்பட்ட படம் ஆனால் பல காரணங்களால் எடுக்க முடியாமல் போனது. ஆனால் முக்கால் நூற்றாண்டுக்கு பின் அது சாத்தியமாகியுள்ளது. இந்த 70 ஆண்டுகளில் தமிழ் திரையுலகில் பல படங்கள் வெளியாகியுள்ளது.

பொன்னியின் செல்வன்..எம்ஜிஆர் ஏன் விரும்பினார்?படம் உருவாக்க பின்னணியில் மணிரத்னத்தின் கடின உழைப்பு

Before this, there have been many historical and mythological films that were released in a time when there was no technical facility. In the 1950s, Tamil cinema took a new incarnation. Historical and mythological stories moved from stage to silver screen. Films focusing on mythological, epic and historical events have been well received by the people.