சஞ்சீவை சிக்க வைத்த நிரூப் ...ப்ரோமோவில் கொளுத்தி போட்ட பிக்பாஸ்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி 10 வது வாரத்தில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது. மிக விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை 8 பேர் எவிக்ஷன் மூலம் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.

ரசிகர்களின் கடும் எதிர்ப்புக்களுடன் இரண்டாவது முறையாக பிக்பாஸ் போட்டியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார் அபிஷேக். இந்நிலையில் இந்த வார நிகழ்ச்சி எப்படி இருக்கும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்க துவங்கி விட்டனர்.

கேப்டன் ஆனதுமே வேலையைக் காட்டிய பாவனி.. அக்ஷராவுடன் மல்லுக்கட்டு.. பகீர் கிளப்பும் பிக்பாஸ் புரமோ!

English summary

Fans appreciate and enjoyed today promos for bigg boss 5 tamil. in the first promo, pawni use her coin power against amir. second promo, akshara and pawni are fighting with each other. in third promo, niroop used his coin power to escape from nomination. instead of him, niroop nominate sanjeev.