இந்த டயலாக் சமந்தாவிற்கு தானா...திட்டி தீர்க்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : காதல் திருமணம் செய்து கொண்ட சமந்தா - நாக சைதன்யா இருவரும் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் தங்களின் நான்கு ஆண்டு கால திருமண வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்வதாக அறிவித்தனர். கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் சோஷியல் மீடியாவில் பிரிவை இருவரும் அறிவித்தனர்.

இந்த தகவல் ரசிகர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது. இருவரும் தங்களின் முடிவை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்து வந்தனர். ஆனாலும் இவர்கள் இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்ததுடன், தங்களின் படங்களில் பிஸியாக நடிக்க துவங்கி விட்டனர்.

இந்த நிலையில் சமீபத்தில் நாக சைதன்யா மற்றொரு நடிகையுடன் காதலில் விழுந்ததாகவும், டேட்டிங் சென்று வருவதாகவும் தகவல்கள் பரவின. இதனால் கடுப்பாகி சமந்தா சோஷியல் மீடியாவில் கமெண்ட் செய்து, தனது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தனார்.

Naga Chaithanya starring Thank You movie trailer released yesterday. In this trailer had one dialogue which describe the value of relationship and love. Fans said that this dialogue is for Samantha who missed good person like Nagachaithanya in her life.