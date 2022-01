பீஸ்ட் ஃபஸ்ட் சிங்கிள் எப்போ... ஆர்வமாக காத்திருக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படத்தின் ஃபஸ்ட் சிங்கிள் எப்போது ரிலீசாகும் என விஜய் ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள். போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருவதால் அடுத்த அப்டேட் எப்போது என ரசிகர்கள் கேட்டு வருகிறார்கள்.

விஜய் நடித்து முடித்துள்ள பிரம்மாண்ட படமான பீஸ்ட் படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் எழுதி, இயக்கி உள்ளார். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த படத்தின் ப்ரோமோஷன் வேலைகள் தற்போது துவங்கப்பட்டுள்ளன. பூஜா ஹெக்டே லீட் ரோலில் நடித்துள்ள இந்த படத்தில் செல்வராகவன், ஷைன் டாம் சாகோ உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

English summary

Fans expected Vijay's Beast first single will release on new year day. But yesterday release update only revealed. Beast first single will launched soon. This movie was planned to release on April 2022.