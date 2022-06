விக்ரம் போல மல்டி ஹீரோ சப்ஜெக்ட்.. முன்னணி நடிகர்களான விஜய், அஜித்திடம் எதிர்பார்க்கலாமா?

சென்னை: பேட்ட படத்தில் ரஜினி உடன் இணைந்து விஜய்சேதுபதி, சசிகுமார், பாபி சிம்ஹா மற்றும் பாலிவுட் நடிகரான நவாசுதின் சித்திக் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருப்பார்கள்.

விஜய்யின் மாஸ்டர் படத்தில் விஜய்சேதுபதி வில்லனாக மிரட்டி இருப்பார். விரைவில் வெளியாகவுள்ள விக்ரம் படத்தில் கமல்ஹாசன் உடன் முன்னணி நடிகர்களான பகத் ஃபாசில், விஜய்சேதுபதி மற்றும் சூர்யா நடித்துள்ளனர்.

ராஜமெளலி இயக்கத்தில் வெளியான ஆர்ஆர்ஆர் திரைப்படத்தில் ராம்சரண் மற்றும் ஜூனியர் என்டிஆரை சமமாக ஹீரோக்களாக வைத்து படத்தை கொடுத்திருப்பார். இப்படி தமிழ் சினிமாவில், பழையபடி ஈகோ கிளாஷ் இல்லாமல் மல்டி ஸ்டாரர் படங்கள் உருவாக விதையாக விக்ரம் அமையுமா என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

புர்ஜ் கலீஃபாவில் திரையிடப்பட்ட விக்ரம் டிரைலர்...செம ஸ்டைலாக ரசித்த கமல்

English summary

Fans expecting Ajith and Vijay will do a multi starrer film like Kamal Haasan’s Vikram and Kollywood top stars will collaborate each other for their next movies to level up the market.