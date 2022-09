மணி சார் இது சரியா? ஆதித்த கரிகாலன், அருள்மொழி, வந்தியத்தேவன்.. ஒரே சீன்லயா? ரசிகர்கள் கேள்வி!

சென்னை: இன்னும் 3 நாட்களில் பொன்னியின் செல்வன் ரசிகர்கள் பார்வைக்கு வந்து விடும் என்கிற புதிய புரமோவை லைகா மற்றும் மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் தற்போது வெளியிட்டுள்ளனர்.

3 நாட்கள், 3 ஹீரோக்கள் என கேப்ஷன் கொடுத்து வெளியாகி உள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் புதிய புரமோஷன் ரசிகர்களை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் கதையில் இப்படியொரு காட்சி இருக்கா? என பலரும் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

தனுஷ் கதையை படமாக்கறது மிகுந்த சவாலா இருந்துச்சு..செல்வராகவனுக்கே இப்படியா?

English summary

Ponniyin Selvan new promo out now. It shows, Chiyaan Vikram, Jayam Ravi and Karthi riding horses in a single frame and Fans raises questions to Maniratnam how Aditha Karikalan, Arunmozhi and Vandhiyathevan in one frame after watching the promo.