அட...பீஸ்ட் ரிலீஸ் தேதி இதுதானா...கன்ஃபார்ம் செய்தது யார் தெரியுமா ?

சென்னை : விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படம் பற்றி எந்த அப்டேட்டும் அதிகாரபூர்வமாக வெளியிடப்படாத நிலையில், பல புதிய தகவல்களுடன் பீஸ்ட் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி கன்ஃபார்ம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதை ஏன் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை என ரசிகர்கள் குழப்பத்துடன் கேட்டு வருகின்றனர்.

விஜய்யின் 65 வது படமாக உருவாகி உள்ள பீஸ்ட் படத்தை டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கி உள்ளார். சன் பிக்சர்ஸ் இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளது. இந்த படத்தின் ஃபஸ்ட் மற்றும் செகண்ட் லுக் போஸ்டர்கள் டைட்டிலுடன் விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஜுலை மாதம் வெளியிடப்பட்டது. அதற்கு பிறகு எந்த ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியிடப்படவில்லை. ஆனால் சமீபத்தில் பீஸ்ட் படத்தின் ஷுட்டிங் நிறைவடைந்து விட்டதாக தகவல் வெளியானது.

Wikipedia mentioned Vijay's Beast will release on April 14th. Fans shocked on this info. And also mentioned first single of beast was delay due to Rajinikanth's annaathe and Puneeth Rajkumar death. Hindi, telugu, kannada, malayalam dubbed versions of beast also released on april 14th.