டியர் கார்த்திக் சுப்புராஜ்.. எங்கள விட்ருங்க ப்ளீஸ்.. ஈழ பிரச்சனையை படமாக்க வேண்டாம் என கோரிக்கை!

சென்னை: ஜகமே தந்திரம் படத்தை பார்த்து விட்டு பல ஈழத் தமிழர்களும் இதே கருத்தை முன் வைத்த நிலையில், நெட்பிளிக்ஸில் வெளியாகி உள்ள நவரசாவில் இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் மீண்டும் ஈழ பிரச்சனையை தொட்டுள்ளதற்கு எதிராக ஏகப்பட்ட ட்ரோல் கமெண்ட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.

சினிமா கலைஞர்களுக்கான நலத்திட்ட உதவிகளை செய்ய அத்தனை முன்னணி நடிகர்களும் சம்பளம் கூட வாங்காமல் முன் வந்த நிலையில், இயக்குநர்கள் இன்னமும் மெனக்கெட்டு நல்ல கதைகளை கொடுத்திருந்தால் நவரசா சர்வதேச அளவில் பேசப்பட்டு இருக்கும் என்பதே பலரது வாதமாக உள்ளது.

அட அதுக்குல இரண்டு ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சா...நேர்கொண்ட பார்வை ரிலீசை கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

இதற்கு முன்னதாக நெட்பிளிக்ஸில் வெளியான பாவக் கதைகள் பேசப்பட்ட அளவுக்கு கூட நவரசா டாக் ஆஃப் தி டவுனாக மாறவில்லை.

English summary

Karthick Subbaraj again trolled for taking Eelam issue subject in Navarasa Peace story. Many netizens slammed him and requested him to leave Tami Eelam subjects here after.