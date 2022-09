வேகம்..வேகம்..வேகமாய் முடிந்துபோன பால் வால்க்கரின் வாழ்க்கை..கடைசி சோக நிமிடங்கள்

தனது வாழ்க்கையில் வேகத்தை விரும்பிய ஹாலிவுட் ஹீரோ பால் வால்க்கர் சொன்னதெல்லாம் அவர் வாழ்க்கையில் நடந்தது ஆனால் அது சோக நிகழ்வாக இருந்தது.

ஃபாஸ்ட் & ஃபியூரியஸ் மூலம் உலகெங்கும் ரசிகர்களுக்கு பழக்கமான ஹாலிவுட் ஹீரோ பால் வில்லியம் வால்கரின் 49 வது பிறந்த நாள் இன்று. தனது 40 வது வயதில் அவர் விபத்தில் மறைந்தார்.

தனது தொண்டுள்ளம் மூலம் பலருக்கும் உதவிய பால்வால்கர் கார் விபத்தில் சிக்கியபோது உயிரிழந்தார். கார் தீப்பிடித்திருக்காவிட்டால் அவர் பிழைத்திருப்பார்.

சிரஞ்சீவியின் காட்ஃபாதர்..முக்கியமான தகவலை சொன்ன படக்குழு!

English summary

Paul Walker who wanted fast in his life, but his life ended short period. it was a tragic event. Today is the 49th birthday of Paul William Walker, known to fans worldwide from the Fast & Furious Movie series. He died in an accident at the age of 40.