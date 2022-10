நயன்தாரா சிக்கமாட்டார் அன்றே சொன்ன ஃபிலிமிபீட்..ICMR கீழ் விசாரணை அரசு விசாரணையும் உறுதிப்படுத்தியது

நயன் -விக்கி தம்பதி வாடகைத்தாய் மூலம் குழந்தைப்பெற்றதால் அவர்கள் மீது கடுமையான விமர்சனம் வைக்கப்பட்டு கைது செய்யப்படுவார்கள் என எழுதினார்கள்.

ஆனால் இது குறித்த தெளிவான சட்டப்பார்வையுடன் ஃபிலிமி பீட் எழுதியது.

இதனால் இதைப்பின்பற்றி தெளிவாக ஊடகங்கள் வாடகைத்தாய் சட்டம் குறித்து எழுதின. இன்று அரசும் அந்த சட்டம் மூலம் விசாரிக்காமல் ஐசிஎம்ஆர் வழிகாட்டுதல் அடிப்படையில் விசாரித்துள்ளனர்.

சிக்குவார்களா நயன்தாரா-விக்கி?..நாளை வெடிக்கப்போகும் குண்டு..சாதகமா?..பாதகமா?

English summary

The Nayan-Vicky couple would be severely criticized and arrested for having a child through a surrogate mother. But Filmy Beat wrote with a clear legal view on this. Hence the media clearly wrote about surrogacy law. Today the government has also investigated based on ICMR guidelines instead of investigating through that Act.