எஸ்ஜே சூர்யாவின் கில்லர்… ஜெர்மனியில் இருந்து வந்த BMW கார்… இப்பவே திரில்லிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சே

சென்னை: வாலி, குஷி, நியூ போன்ற சூப்பர் ஹிட் படங்களை இயக்கியுள்ள எஸ்ஜே சூர்யா, தற்போது பிஸியான நடிகராக வலம் வருகிறார்.

மீண்டும் படம் இயக்கவுள்ள எஸ்ஜே சூர்யா அதற்கான வேலைகளில் பிசியாகி விட்டார்.

கில்லர் என்ற தலைப்பில் உருவாகும் எஸ்ஜே சூர்யாவின் புதிய படம் கார் ரேஸை பின்னணியாக வைத்து தயாராகவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

English summary

SJ Surya directed super hit films like Vaali and Kushi. SJ Surya, currently crawling as a busy actor, is on the verge of becoming a director again. It has been reported that he will soon be directing a film called Killer, in which he will play the hero. In this case, S J Suryah imported a brand new BMW Z4 M40i car from Germany for his upcoming film Killer.