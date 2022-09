இந்த காரணங்களுக்காக ’வெந்து தணிந்தது காடு’ படத்தை பார்க்கலாம்

நீண்ட ஆண்டுகளுக்குப்பின் கவுதம் மேனன் சிம்பு இணையும் வெந்து தணிந்தது காடு படம் நாளை அதிகாலை 4:30 மணிக்கு வெளியாகிறது.

சிம்புவின் 'வெந்து தணிந்தது காடு' திரைப்படத்தை திரையரங்குகளில் ஏன் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்கு சில காரணங்கள் உள்ளன.

இது காதல் படம் என்பதைத்தாண்டி நாயகன், டான் வரிசைப்படமாக இருக்கலாம் என்பதால் எதிர்பார்ப்பு கூடியுள்ளது.

மன்மதன், வல்லவன் ரூட்டில் சிம்பு எடுத்த புது முடிவு: டபுள் டமாக்கா சர்ப்ரைஸ்க்கு ரசிகர்கள் ரெடியா?

English summary

After many years Gautham Menon Simbu's 'Vendhu Thaninthadhu Kadu' Movie is released tomorrow at 4:30 AM. There are a few reasons why you should watch Simbu's 'Vendhu Taninatha Kadu' in theatres. Apart from being a romantic film, the expectations are high as it may be a hero and don series.