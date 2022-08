என்னது...ராக்கெட்ரி பட கதை உண்மை இல்லையா?...பகீர் கிளப்பும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள்

சென்னை : நடிகர் மாதவன் சமீபத்தில் இயக்கி, நடித்த படம் ராக்கெட்ரி : தி நம்பி எஃபெக்ட். மாதவன், சிம்ரன் உள்ளிட்டோர் நடித்த இந்த படம் ஜுலை 1 ம் தேதி 5 மொழிகளில் ரிலீசாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.

இஸ்ரோ விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணனின் பயோபிக் படமான இதில் நம்பி நாராயணன் ரோலில் மாதவனும், அவருடைய மனைவி ரோலில் சிம்ரனும் நடித்திருந்தனர். அனைத்து தரப்பிலும் வரவேற்பை பெற்ற இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபீசிலும் நல்ல வசூலை பெற்றது.

இஸ்ரோ விஞ்ஞானியும், ஏரோ ஸ்பேஸ் இன்ஜினியருமான நம்பி நாராயணன் தவறான குற்றச்சாட்டுக்களால் பல பிரச்சனைகளை சந்தித்து, பிறகு தான் குற்றம் அற்றவர் என்பதை நிரூபித்தார்.தற்போது மற்றொரு புதிய பிரச்சனையில் இந்த படம் சிக்கி உள்ளது.

English summary

Group of former ISRO scientists press meet, the former scientist alleged that the country during the arrest of Nambi Narayan faced a lot of delay in the development of cryogenic engines and at the same time the country reportedly faced a huge financial loss. They reportedly revealed that scientist Nambi Narayanan is spreading wrong facts.