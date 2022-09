ஷோபா முதல் தீபா வரை..வாழ்க்கையை முடித்துக்கொண்ட நடிகைகளின் சோக கதை

சென்னை: சினிமாவில் பிரபலமாக இருந்தபோதே தற்கொலை செய்துக்கொண்ட நடிகைகள் அந்த காலம் முதல் இன்றுவரை இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். நடிகை ஷோபா தொடங்கி தீபா வரை பட்டியல் நீளுகிறது.

வாழ்க்கையில் பணம், வசதி மட்டும் நிம்மதியை தராது, நிம்மதி நாம் ஒரு விஷயத்தை எப்படி எடுத்துக் கொள்கிறோம் என்பதில் இருக்கிறது.

சாப்பாட்டுக்கு வழியில்லாத மக்கள் கூட போராடி வாழும்போது அனைத்து வசதிகளும் உள்ளவர்கள் பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ள முடியாமல் வாழ்க்கையை முடித்துக்கொண்ட நடிகைகள் அன்றும் உண்டு இன்றும் உண்டு.

நடிகை தீபா தற்கொலைக்கு முன் காதலனுடன் சண்டை..விசாரணையில் சிக்கிய காதலனுக்கு போலீஸ் சம்மன்!

Actresses who committed suicide when they were popular in cinema have been committing suicide ever since. The list goes on from actress Shoba to Deepa. Money and comfort alone don't bring peace in life, peace lies in how we perceive a thing. Even people who have no means of food are struggling to survive and those who have all the comforts end their lives unable to face the problems.