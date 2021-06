பிரஷாந்த்தின் ஷாப்பிங் மால் "ஹவுஸ் ஓனர்" செந்தில் சூரியோட "கிளப் கடை" டாப் 12 ஸ்டார் தொழிலதிபர்கள்!

சென்னை : மற்ற மொழி சினிமாக்களில் இருப்பதை விட தமிழ் திரைப்பட பிரபலங்களுக்கு உலகம் முழுவதிலும் ரசிகர்கள் மிக அதிகம். பலர் சினிமாவில் மட்டுமல்ல, சினிமாவை தாண்டி மற்ற துறைகளிலும் டாப் இடத்தில் இருந்து வருகின்றனர்.

தமிழ் நடிகர்கள் மட்டுமல்ல தென்னிந்தியாவில் புகழ்பெற்ற நடிகர், நடிகைகள் சிலர் சினிமா தொடர்பில்லாத தொழில்களிலும் தடம் பதித்து, வெற்றிகரமாக நடத்தி வருகின்றனர். இதில் டாப் லிஸ்டில் இருக்கும் சில நடிகர்களையும், அவர் செய்யும் தொழில்கள் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

English summary

Here we have listed out a handful of your favorite celebs and the businesses they are involved in.