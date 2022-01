பொங்கல் ரேஸில் களமிறங்கிய நான்கு திரைப்படங்கள் என்னென்ன? ஒரு குட்டி ரவுண்ட் அப்

சென்னை : கொரோனா பரவல் காரணமாக ஆர்ஆர்ஆர், வலிமை, ராதேஷ்யாம் போன்ற பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் பொங்கல் ரேசில் இருந்து கடைசி நிமிடத்தில் பின்வாங்கின. இருந்தாலும் பல சிறிய பட்ஜெட் படங்கள் விடாபிடியாக இருந்து இன்று ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளன.

தியேட்டர்களில் 50 சதவீதம் பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி என உத்தரவிட்ட போதிலும், தியேட்டர்கள் எந்த நேரத்திலும் மீண்டும் மூடப்படுமே என திக்திக் சூழல் இருந்த போதிலும் கொஞ்சமும் சளைக்காமல், முழுக்க முழுக்க ரசிகர்களை நம்பி மட்டுமே சிறிய பட்ஜெட் படங்கள் சில இன்று ரிலீசாகி உள்ளன. அப்படி இன்று ரிலீசான படங்களைப் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

English summary

On the occassion of Pongal festival four tamil movies are released in theatres. sathish's naai seikar, sasikumar's kombu vaccha singamda, ashwinkumar's enna solla pogirai, vidharth's carbon. These four movies are most expected low budget movies.