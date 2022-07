நீங்கள் இந்தியன் இல்லையா ...சூர்யாவை கடுமையாக விமர்சித்த காயத்ரி ரகுராம்

சென்னை : விக்ரம் படத்தை தொடர்ந்து மாதவன் இயக்கி நடித்த ராக்கெட்ரி தி நம்பி எஃபெக்ட் படத்திலும் சூர்யா கெஸ்ட் ரோலில் நடித்தார். இதில் நடிகர் சூர்யாவாகவே அவர் நடித்திருந்தார்.

தமிழ் உள்ளிட்ட 5 மொழிகளில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட இந்த படம் இஸ்ரோ விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணனின் பயோபிக் ஆகும். இதில் மாதவன், நம்பி நாராயணனாகவும், அவரது மனைவியாக சிம்ரனும் நடித்திருந்தனர்.

ராக்கெட்ரி படம் அனைத்து தரப்பினரிடமும் நல்ல வரவேற்பையும், பாராட்டையும் பெற்றுள்ளது. சமீபத்தில் நடிகர் ரஜினி குட அனைவரும் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய படம் என பாராட்டி இருந்தார்.

In her recent interview, Gayathri Ragiram asked that why Suriya didn't said Jai Hind in Rocketry movie. Is he is not a Indian. If he didn't want to said Jai Hindi, he would go out from India and go anyother country that he want.