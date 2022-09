நடிகை பத்மபிரியா நம்பரை தா..இல்லாவிட்டால்?..நெருங்கிய நண்பரின் வினோத மிரட்டல்..போலீஸ் திகைப்பு

நடிகை பத்மபிரியாவின் நம்பரைக்கேட்டு கேமரா மேனை மிரட்டிய இளைஞர் நம்பர் தராவிட்டால் உன் மனைவியை பலாத்காரம் செய்வேன் என மிரட்டியுள்ளார்.

நடிகையின் நம்பரைக்கேட்டு மிரட்டி, மனைவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்வதாக மிரட்டும் இளைஞர் பற்றி கேமராமேன் அளித்த புகாரில் நண்பரை போலீஸார் விசாரணை நடத்துகின்றனர்.

16 வருடமா பழகிட்டு ஒரு போன் நம்பர் தராததற்கு இப்படியாடா மிரட்டுவாய் என போலீஸார் அவரை விசாரித்து வருகின்றனர்.

English summary

The youth who threatened the cameraman after asking for the number of actress Padmapriya has threatened to rape your wife if you don't give her number. Police enquired a friend of a cameraman on a complaint filed by a cameraman about a young man threatening to sexually assault his wife by asking for the actress's number.