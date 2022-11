“Le Musk திரைப்படம் ஒரு கனவுலகின் அதிசயம்”: ஏஆர் ரஹ்மானை பாராட்டிய சர்வதேச பிரபலம்!

துபாய்: இசையமைப்பாளராக வலம் வரும் ஏஆர் ரஹ்மான் இப்போது இயக்குநராகவும் அறிமுகமாகியுள்ளார்.

ஏற்கனவே 99 சாங்ஸ் என்ற படத்தின் கதை எழுதி தயாரித்த ஏஆர் ரஹ்மான், லீ மஸ்க் என்ற விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

36 நிமிடங்கள் ஓடக்கூடிய குறும்படமாக உருவாகியுள்ள லீ மஸ்க் படம் குறித்து சர்வதேச பிரபலம் ஒருவர் மனம் திறந்து பாராட்டியுள்ளார்.

English summary

Music Composer AR Rahman directs Le Musk premiered at the Cannes Film Festival. Vignesh Sivan, Nayanthara, and many other celebrities have praised this film which has been made in virtual reality mode. in this situation, Global Tech Leader Jimmy Nguyen also praised AR Rahman's film Le Musk film.