ஆடு மேய்க்கும் ஆதிவாசிப் பெண்.. பாடகி நஞ்சியம்மாள்.. தனது 62 வது வயதில் தேசிய விருது பெற்றது எப்படி?

சென்னை: பாடகி நஞ்சியம்மாள் ஜனவரி 1,1960ஆம் ஆண்டு கேரள மாநிலத்தில் பாலக்காடு பகுதியில் அட்டப்பாடி என்ற மலை கிராமத்தில் பிறந்தவர்.

இவர்களின் பூர்வீகம் தமிழ்நாடு தான், ஆனால் நஞ்சியம்மாளின் பெற்றோர்கள் வாழ்க்கை நடத்துவதற்காக அட்டப்பாடியில் குடி பெயர்ந்தார்கள்.

பாடகி நஞ்சியம்மாளை அதே பகுதியை சேர்ந்த நஞ்சப்பன் என்பவருடன் திருமணமும் நடந்தது. அதன் பிறகு இவர் வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயங்கள் தான் மிகவும் சுவாரஸ்யமானவை.

English summary

Singer Nanjiyamma was born on January 1, 1960 in the hilly village of Attappadi in the Palakkad district of Kerala. Their origin is Tamil Nadu, but Nanjiyamma’s parents migrated to Attapadi for occupation. Singer Nanjiyamma also got married to Nanjapan from the same area. What happened in his life after that is very interesting.