RRR Golden Globe: இதுக்கு அவங்க தான் காரணம்... கோல்டன் குளோப் மேடையில் நெகிழ்ந்த கீரவாணி...

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: ராஜமெளலி இயக்கிய ஆர்.ஆர்.ஆர் திரைப்படம் கடந்தாண்டு மார்ச் 24ம் தேதி வெளியானது.

ராம் சரண், ஜூனியர் என்டிஆர் நடிப்பில் உலகம் முழுவதும் பான் இந்தியா படமாக வெளியான ஆர்.ஆர்.ஆர் பாக்ஸ் ஆபிஸில் 1200 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூலித்தது.

இந்தப் படத்தில் இடம்பெற்ற நாட்டு நாட்டு பாடல் கோல்டன் குளோப் விருதை வென்று அசத்தியுள்ளது.

கோல்டன் குளோப் விருதை மேடையேறி பெற்றுக்கொண்ட எம்.எம் கீரவாணி, உருக்கமாக பேசியது நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Rajamouli directed the RRR movie released last year. The country song featured in this film won a Golden Globe Award. Speaking on the Golden Globe stage after this, music composer Keeravaani thanked the RRR crew and his wife.