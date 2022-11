தங்க தட்டில் சாப்பாடு, வெள்ளை குதிரை சவாரி..கொலை வழக்கு, சிறைவாசம்..முதல் சூப்பர் ஸ்டார் வீழ்ந்த கதை

சென்னை: பட்டு ஜிப்பா, அடர்ந்த கிராப்,வெள்ளை குதிரையில் அவரை பார்த்தபோது அந்த தேஜஸை பார்த்து பிரமித்து போனேன், இப்படி எம்ஜிஆர் ஒருவரை பார்த்து வியந்து சொன்னார்.

தங்கத்தட்டில் தான் எப்போதும் சாப்பிடுவார், விலை உயர்ந்த வெள்ளை நிற அரபு குதிரையில் பயணிப்பார், தொட்டது துலங்கியது. அவர்தான் தமிழ் திரையுலகின் அசைக்க முடியாத சூப்பர் ஸ்டார்.

ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் எல்லாம் தலைகீழாகி போனது. கொலை வழக்கு, சிறைவாசம், சொத்து போனது, பட வாய்ப்பு போய் நடுத்தெருவுக்கு வந்து மடிந்தே போனார்.

English summary

I was in awe of that Tejas when I saw him on a silk jibpa, a thick crop, a white horse, said MGR in amazement. He always eats on a gold plate, rides on an expensive white Arabian horse, and trembles when touched. He is the unbeatable superstar of the Tamil film industry. But at some point, everything turned upside down. The murder case, jail time, property gone, film opportunity gone, he came to the middle of the street and died.