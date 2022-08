மார்க் ஆண்டனி படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் அப்டேட் கொடுத்த இசையமைப்பாளர்: விஷால் ரசிகர்கள் வெயிட்டிங்

சென்னை: 'லத்தி' படத்தை தொடர்ந்து விஷால் அவரது 33வது படமான மார்க் ஆண்டனியில் நடித்து வருகிறார்.

மார்க் ஆண்டனி படத்தில் விஷாலுக்கு வில்லனாக எஸ்ஜே சூர்யா நடித்து வருகிறார்.

அதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கும் மார்க் ஆண்டனி படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் குறித்து அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Adhik Ravichandran is directing the Mark Antony film starring Vishal and S.J. Suriya. Music director GV Prakash tweeted that the first look of the film will be released tomorrow morning