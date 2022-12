Hansika Wedding: ஜெய்ப்பூர் அரண்மனையே குலுங்க.. பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற ஹன்சிகா திருமணம்!

ஜெய்ப்பூர்: நடிகை ஹன்சிகா தனது நீண்ட நாள் நண்பர் மற்றும் பிசினஸ் பார்ட்னரான சோஹேல் கத்தூரியாவை திருமணம் செய்து கொண்டார்.

கடந்த 3 நாட்களாக நடிகை ஹன்சிகாவின் திருமண வைபவங்கள் ஜெய்ப்பூரில் உள்ள முண்டோட்டா அரண்மனையில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், டிசம்பர் 4ம் தேதி மாலை ஹன்சிகாவின் திருமணம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

இந்நிலையில், மணமக்கள் இருவரும் ராயல் உடையில் மாலையும் கழுத்துமாக இருக்கும் புகைப்படங்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன.

திருமண நாளில் ஹன்சிகா செய்த நல்ல காரியம்..ஆதரவற்றவர்களுக்கு விருந்து!

English summary

Hansika Motwani weds Sohael Katuria in a Royal Wedding at Jaipur Palace photos out now and Hansika Motwani hashtag trending with several fans and celebs wishes. Bride Hansika looks awesome in royal dress.